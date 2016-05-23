Токио, 23 мая, 2016, 08:51 — ИА Регнум. Губернатор японского острова Окинавы Такэси Онага выразил своё негодование по поводу убийства граждански Японии Рины Симабукуро бывшим американским морским пехотинцем. Глава региона заявил, что случившееся подтверждает: военная база Футэмма США должны быть в ближайшее время выведена за пределы южной префектуры, сообщает агентство Киодо.

Военно-морская база США. Окинава

Ситуацию прокомментировал премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Он также негодует по поводу убийства жительницы Окинавы.

«Я крайнее возмущен. Намерены потребовать от американской стороны жестко отреагировать и принять исчерпывающие меры по недопущению подобного в будущем», — заявил Абэ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, японка Рина Симабукуро пропала 28 апреля. Поиски полиции завершились тем, что Рина была найдена мёртвой. В убийстве подозревается бывший американский пехотинец 32-летний Кеннет Франклин, который был вычислен по сигналу телефона девушки и по номеру его машины.

20 мая перед военной базой США Кадэна на японском острове Окинава прошла акция протеста. Участники акции протеста заявили, что такие случаи будут повторяться до тех пор, пока существует американская военная база.