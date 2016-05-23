Москва, 23 мая, 2016, 08:33 — ИА Регнум. Рубль на предстоящей неделе может продолжить ослабление. Краткосрочные всплески спроса на российскую валюту не исключены, однако на данном этапе их скорее стоит воспринимать как хорошую возможность войти длинными позициями по паре USD/RUB, считает аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова.

ИА REGNUM Рубль к доллару

«Во-первых, у Brent может быть недостаточно катализаторов для того, чтобы продолжить формирование восходящей тенденции, и в лучшем случае энергоноситель может закрепиться в пределах относительно высокого диапазона. Во-вторых, по паре доллар/рубль скопилось рекордное число коротких позиций, что может вылиться в массированную фиксацию прибыли. К тому же полностью исключать вероятность вмешательства Банка России на данном этапе также нельзя», — пояснила Рогова.

Читайте также: «Что ждать от рубля дальше?»

«Вкупе эти факторы вполне могут подтолкнуть пару USD/RUB в район уровня 68,20 с дальнейшей целью на 69,00. Тем более что к середине недели рубль утратит и фактор поддержки в виде налогового периода», — предположила эксперт.

Читайте также: «Рубль начал прогнозируемое падение»

Как сообщает ИА REGNUM, Центробанк РФ повысил официальные курсы евро и доллара США к рублю на 23 мая. Так, доллар вырос на 16,65 копейки до 66,3775 рубля. Евро подорожал на 18,68 копейки и составил 74,4623 рубля. Нефть подешевела на 0,49% до 48,48 доллара за баррель.