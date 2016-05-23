Москва, 23 мая, 2016, 08:23 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть начали снижение на торгах 23 мая на фоне сообщений об отказе Ирана от заморозки уровня добычи нефти, свидетельствуют данные Лондонской и Нью-Йоркской бирж.

fotosearch.de Нефтяные вышки

К 8:17 мск фьючерсы на нефть марки Brent опустились на 0,433% до $48,51 за баррель. Июльские фьючерсы WTI к этому времени подешевели на 0,540% и составили $48,15 за баррель.

Днем ранее управляющий директор Национальной иранской нефтяной компании (NIOC) Рукнеддин Джавади (Rokneddin Javadi) заявил, что добыча нефти в стране не вернулась на досанкционный уровень, поэтому в настоящее время добыча или экспорт нефти заморожены не будут.