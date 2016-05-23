Москва, 23 мая, 2016, 09:05 — ИА Регнум. Российские вузы получат субсидии в размере 11 млрд рублей. Эта сумма распределена между высшими учебными заведениями России согласно распоряжению от 19 мая 2016 года №960-р, сообщили в пресс-службе правительства России.

unipage.net Московский физико-техническому институт

Отмечается, что средства будут направлены в ведущие российские вузы для того, чтобы они смогли повысить свою конкурентоспособность среди других высших учебных заведений мира. Деньги выделяются в рамках государственной программы «Развитие образования» на 2013−2020 годы.

«Подписанным распоряжением утверждается распределение в 2016 году субсидий из федерального бюджета в размере 10,927 млрд рублей 21 вузу в рамках подпрограммы «Развитие профессионального образования» государственной программы «Развитие образования» на 2013−2020 годы», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщается, финансирование поможет повысить качество образования и увеличить число вузов России, которые бы могли занять лидирующие позиции в мировых рейтингах университетов. Тем самым российские университеты станут более конкурентоспособными «на мировом рынке образовательных услуг».

Уточняется, что субсидии предоставляются вузам, которые порекомендовал Совет по повышению конкурентоспособности ведущих университетов РФ среди ведущих мировых научно-образовательных центров. Среди всех университетов выделено три группы вузов.

К первой группе относятся такие университеты, как Казанский (Приволжский) федеральный университет, Московский физико-техническому институт, Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» и ряд других. Этой группе выделяется по 900 млн рублей на каждый вуз.

Во вторую группу вошли такие вузы, как Дальневосточный федеральный университет, Национальный исследовательский Томский государственный университет, Национальный исследовательский Томский политехнический университет и ряд других. Сумма субсидий для каждого вуза составит 511 млн рублей.

Третья группа включает в себя Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта, Нижегородский государственный университет имени Н. И. Лобачевского, Российский университет дружбы народов и ряд других. Здесь субсидирование каждого вуза составит по 150 млн рублей.

«Документ рассмотрен и одобрен на заседании Правительства Российской Федерации 19 мая 2016 года», — говорится в сообщении.