Действующий депутат Госдумы от Калининградской области проиграл праймериз
Калининград, 23 мая, 2016, 08:11 — ИА Регнум. В Калининградской области на предварительном голосовании за кандидатов в депутаты Госдумы от «Единой России» победили вице-премьер правительства Калининградской области Алексей Силанов и бывший региональный вице-премьер Евгений Морозов.
Действующий депутат Госдумы от Калининградской области Андрей Колесник занял лишь третье место.
Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, предварительные данные голосования обнародовал социолог Алексей Высоцкий, близкий к губернатору Николаю Цуканову.
Итак, после подсчёта голосов на 51 из 60 счётных комиссий на 98-м участке за Силанова проголосовало 57,9% избирателей. Далее следуют — депутат облдумы Андрей Горохов (25%), депутат горсовета Калининграда Сергей Донских (9,6%).
После подсчёта голосов на 45 из 55 счётных комиссий на 97-м участке Морозова поддержали 46,5% избирателей, бывшего председателя горсовета Калининграда Александра Пятикопа — 31,5%. За депутата Госдумы Андрея Колесника проголосовало 16,2% избирателей.
ИА REGNUM уточняет, что победивший на праймеризе Евгений Морозов был уволен из правительства в 2013 году после того, как прокуратура заявила о лоббировании чиновником интересов своей бизнес-структуры (Морозов — владелец крупного строительного холдинга «Мегаполис»).