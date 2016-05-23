Калининград, 23 мая, 2016, 08:11 — ИА Регнум. В Калининградской области на предварительном голосовании за кандидатов в депутаты Госдумы от «Единой России» победили вице-премьер правительства Калининградской области Алексей Силанов и бывший региональный вице-премьер Евгений Морозов.

kaliningrad.er.ru Депутат Госдумы от Калининградской области Андрей Колесник

Действующий депутат Госдумы от Калининградской области Андрей Колесник занял лишь третье место.

Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, предварительные данные голосования обнародовал социолог Алексей Высоцкий, близкий к губернатору Николаю Цуканову.

Итак, после подсчёта голосов на 51 из 60 счётных комиссий на 98-м участке за Силанова проголосовало 57,9% избирателей. Далее следуют — депутат облдумы Андрей Горохов (25%), депутат горсовета Калининграда Сергей Донских (9,6%).

После подсчёта голосов на 45 из 55 счётных комиссий на 97-м участке Морозова поддержали 46,5% избирателей, бывшего председателя горсовета Калининграда Александра Пятикопа — 31,5%. За депутата Госдумы Андрея Колесника проголосовало 16,2% избирателей.

ИА REGNUM уточняет, что победивший на праймеризе Евгений Морозов был уволен из правительства в 2013 году после того, как прокуратура заявила о лоббировании чиновником интересов своей бизнес-структуры (Морозов — владелец крупного строительного холдинга «Мегаполис»).