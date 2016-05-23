Берлин, 23 мая, 2016, 08:08 — ИА Регнум. Немецкие ученые из Центра молекулярной медицины имени Макса Дельбрюка установили, что длительный курс лечения антибиотиками вызывает ухудшение памяти, сообщает Cell Reports.

Рене Маритт. Память. Фрагмент. 1948

Эксперименты над мышами показали, что длительное употребление антибиотиков вызывает у животных сокращение числа нервных клеток части мозга, отвечающей за переход кратковременной памяти в долговременную, а также за формирование эмоций.

Исследователи предположили, что бактерии кишечника, уничтожаемые антибиотиками, влияют на интенсивность рождения новых нервных клеток.

Выяснилось, что физические упражнения и лечение пробиотиками из восьми видов живых бактерий ускоряют рождение новых нервных клеток и улучшают память у грызунов, подвергнутых воздействию антибиотиков.

Ученые полагают, что их открытие даст возможность воздействовать на психическое здоровье путем регулирования состава бактерий в кишечнике.