Антибиотики ухудшают память — ученые
Берлин, 23 мая, 2016, 08:08 — ИА Регнум. Немецкие ученые из Центра молекулярной медицины имени Макса Дельбрюка установили, что длительный курс лечения антибиотиками вызывает ухудшение памяти, сообщает Cell Reports.
Эксперименты над мышами показали, что длительное употребление антибиотиков вызывает у животных сокращение числа нервных клеток части мозга, отвечающей за переход кратковременной памяти в долговременную, а также за формирование эмоций.
Исследователи предположили, что бактерии кишечника, уничтожаемые антибиотиками, влияют на интенсивность рождения новых нервных клеток.
Выяснилось, что физические упражнения и лечение пробиотиками из восьми видов живых бактерий ускоряют рождение новых нервных клеток и улучшают память у грызунов, подвергнутых воздействию антибиотиков.
Ученые полагают, что их открытие даст возможность воздействовать на психическое здоровье путем регулирования состава бактерий в кишечнике.