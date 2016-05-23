Пекин, 23 мая, 2016, 07:58 — ИА Регнум. Сотрудник Академии наук КНР Пань Цзяньвэй сообщил журналистам о готовящемся запуске первого в мире спутника для проведения квантовых экспериментов в космосе. Запуск состоится в июле 2016 г. с одного из космодромов КНР.

Цитата из к/ф «Интерстеллар». реж Кристофер Нолан. 2014. США, Великобритания Кротовая нора

Спутник предназначен для проведения квантовых экспериментов. Запуск спутника является частью стратегического этапа национальной космической программы КНР, пишет «Чжунго синьвэнь».

Спутник позволит ученым провести эксперимент по квантовой телепортации фотонов на расстояние более 1,5 тыс. км. К концу года ожидается запуск еще 4 аналогичных спутников.

Квантовая телепортация представляет собой передачу квантового состояния на расстояние при помощи разъединенной в пространстве сцепленной пары и классического канала связи. Квантовая телепортация не способна передавать энергию или вещество на расстояние.