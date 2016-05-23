Вашингтон, 23 мая, 2016, 08:00 — ИА Регнум. Ранее работавший на американские спецслужбы Эдвард Сноуден рассказал о том, что граждане, заявляющие о неправомерных действиях со стороны властей США, рискуют оказаться под преследованием. Он призвал к разработке эффективных защиты в отношении людей, противостоящих нарушению правительством закона, пишет The Guardian.

Эдвард Джозеф Сноуден

По словам Сноудена, в настоящее время у разоблачителей нет стимула для выступлений против государственных органов, нарушающих закон. Необходимо, с одной стороны, поощрять таких граждан, а другой стороны — надежно защитить их от возможных последствий.

«Защитите людей, которые идут в конгресс со своими наблюдениями и, если их старания приведут к положительным изменениям в политике, отметьте их за эти старания», — сообщил Сноуден. Он добавил, что в меньшей степени люди рискуют, передавая имеющиеся у них сведения СМИ, а не в органы власти, тем не менее, риск имеется и в этом случае.

Одним из примеров является сотрудник Министерства США Томас Дрейк. В начале 2000-х он обратился к правительству с заявлением, касающимся одной из программ слежки, проводимой АНБ. По его мнению, данная программа была неэффективной и, возможно, незаконной. В дальнейшем разоблачения Дрейка повлекли за собой многолетний судебный процесс над ним.

Напомним, в 2013 году Эдвард Сноуден передал СМИ сведения о программах слежки, осуществляемой спецслужбами США и Великобритании в интернете, после чего покинул США. В России Сноуден получил сначала временное убежище, а в 2014 году — вид на жительство.