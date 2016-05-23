Якутск, 23 мая, 2016, 08:29 — ИА Регнум. Управляющие компании Якутска вводят в заблуждение горожан, которые пытаются вернуть деньги за некачественное водоснабжение. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления Роспотребнадзора республики, людям отказывают в компенсациях, ссылаясь на официальное письмо АО «Водоканал» о том, что по решению Верховного суда республики компания освобождена от административной ответственности за нарушения санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде.

Суд

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Между тем, возврат средств, потраченных на оплату некачественного водоснабжения должен осуществляться на основании гражданско-правовой, а не административной ответственности «Водоканала», объясняют в Роспотребнадзоре.

«АО «Водоканал» преднамеренно вводит потребителей в заблуждение, произвольно заменяя два разных судопроизводства и два вида ответственности — административную и гражданско-правовую. Споры по вопросам перерасчета (уменьшения стоимости коммунальной услуги), неустойки, морального вреда рассматриваются в рамках гражданского, а не административного законодательства», — отметили в пресс-службе надзорного управления.

Законность обращения за компенсациями к «Водоканалу» в Роспотребнадзоре подтвердили тем, что суд уже обязал водоснабжающую компанию вернуть троим жителям Якутска 24 тысячи рублей, потраченные на оплату некачественной питьевой воды.

Как сообщало ИА REGNUM, некачественной водой якутян снабжали с мая по сентябрь 2015 года. Этот факт подтвердил суд, и теперь Роспотребнадзор требует, чтобы АО «Водоканал» сделал горожанам перерасчет платы за поставленную в этот период воду. Осуществляться возврат средств будет через суд, на основании ходатайств, подданных жильцами.

Роспотрабнадзор рекомендует жителям Якутска обращаться в свои управляющие компании, ресурсоснабжающие организации и ТСЖ (в зависимости с кем заключен договор на поставку или организацию предоставления коммунальных услуг) с заявлениями о перерасчете платы за жилищно-коммунальные услуги в связи с некачественным холодным водоснабжением. Коммунальные организации обязаны будут произвести перерасчет за период с 1 мая по 30 сентября включительно, при этом плата за холодное водоснабжение за эти 5 месяцев должна полностью сниматься, заверили в управлении.