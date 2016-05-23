Орландо, США, 23 мая, 2016, 07:48 — ИА Регнум. Посетительница американского Диснейлэнда прошла в парк по билету 22-летней давности, сообщает НТВ.

Disneyland

27-летняя Челси Хёлайн должна была воспользоваться билетом, когда ей было 4 года, но неожиданно заболела, и про билет забыли.

Спустя 22 года билет нашли родители Челси, и она обратилась в администрацию парка с вопросом, можно ли ей им воспользоваться. Девушке выдали новый билет и подарили специальный значок с надписью «Первый визит в вечность».

Челси Хёлайн отметила, что сотрудники парка Disney World, расположенного во Флориде, в Орландо, удивились её билету не меньше, чем обрадовались такому визиту.