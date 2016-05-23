Сеул, 23 мая, 2016, 07:40 — ИА Регнум. Власти Южной Кореи отвергли 23 мая предложение Пхеньяна о проведении военных переговоров, назвав их «фальшивкой», поскольку в них не представлен план сворачивания ядерной программы страны, сообщает Reuters.

Язык силы

«В диалоге, предложенном КНДР, не упоминается о её ядерной программе, которая является фундаментальным вопросом для Корейского полуострова и отношений между Югом и Севером», — отметил официальный представитель Минобороны Южной Кореи Мун Санг Гюн.

«Предлагать диалог без выражения своей позиции по ядерному разоружению является фальшивой борьбой за фальшивый мир, в котором нет искренности», — добавил Мун.

Это уже второй раз за месяц, когда Сеул отвергает предложение Пхеньяна провести мирные переговоры. В частности, лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о необходимости проведения таких переговоров в ходе первого за 36 лет съезда правящей партии Трудовая партия Кореи.

Напомним, очередное обострение на Корейском полуострове произошло, после того как Пхеньян в начале 2016 года провел испытание ядерного оружия, за которым в феврале последовал запуск искусственного спутника земли, а также ряд испытаний баллистических ракет.

Шаги Пхеньяна вызвали международное осуждение, а ООН ввела против КНДР беспрецедентные по своей жесткости санкции.