Санкт-Петербург, 23 мая, 2016, 07:33 — ИА Регнум. Итоговая явка в Санкт-Петербурге на предварительное голосование «Единой России» составила 4,7% от числа зарегистрированных избирателей. Об этом 23 мая сообщали в пресс-службе регионального отделения партии.

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Напомним, в воскресенье 22 мая в Петербурге, как и во всей стране, состоялось предварительное голосование «Единой России» по выборам кандидатов в депутаты Госдумы.

Принять участие в праймериз могли все граждане, обладающие активным избирательным правом и имеющие регистрацию в Петербурге. Всего были открыты 376 счетных участков. За право выдвижения в кандидаты на думских выборах боролись около 120 кандидатов.

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Официальные результаты предварительного голосования станут известны, как ожидается, 25 мая.