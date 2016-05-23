Мадрид, 23 мая, 2016, 07:26 — ИА Регнум. Решающий матч Кубка Испании по футболу завершился победой «Барселоны» над «Севильей» со счетом 2:0, сообщает «Р-Спорт».

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Исход поединка решился в дополнительное время. До этого команды лишились двух игроков: на 36-й минуте был удален защитник «Барселоны» Хавьер Маскерано, а на 92-й красную карточку получил полузащитник Эвер Банега из «Севильи».

Основное время матча на стадионе «Висенте Кальдерон» в Мадриде прошло в безрезультатной борьбе. Дополнительное время увенчалось голами Жорди Альбы и Неймара на 97-й и 120-й минутах.

Две команды впервые встретились в поединке за главный испанский футбольный трофей.

В итоге «Барселона» уже в седьмой раз завоевала Кубок Испании.