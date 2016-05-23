Бангкок, 23 мая, 2016, 07:26 — ИА Регнум. По меньшей мере 17 учениц школы погибло в Таиланде в ночь на 23 мая в результате пожара в общежитии, заявили в полиции страны. Об этом сообщает Europe1.

Пожар

«В пожаре погибло 17 воспитанниц, еще две считаются пропавшими без вести», — заявил полковник Прайад Сингсин из полиции города Чианграй, расположенного на севере страны.

В общежитии этого частного учебного заведения, в котором произошла трагедия, проживали ученицы дошкольных групп и начальной школы. Пятеро выживших получили ожоги, две из них находятся в тяжелом состоянии.

«Это старое общежитие, построенное из дерева более сорока лет назад. Возгорание удалось потушить. Полиция начнет расследование, чтобы установить причины пожара», — добавил полковник Прайад.