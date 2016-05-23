Пекин, 23 мая, 2016, 07:13 — ИА Регнум. Согласно заявлению Национального метеорологического бюро КНР, риск схода оползней в ряде южных провинций Китая оценивается как «относительно высокий».

Оползень

Сотрудники метеорологического бюро прогнозируют сходы грязевых потоков в провинциях Юньнань, Хунань и Сычуань, где уже более 10 дней не прекращаются проливные дожди, пишет «Наньцзао жибао».

Главный метеорологический орган КНР призвал местные власти внимательно следить за ситуацией, а также провести необходимый объем работ по предотвращению геологических бедствий.

Провинциальные власти немедленно отреагировали на предупреждение метеорологов. В настоящий момент специалисты исследуют опасные районы. Отдельные участки транспортных магистралей, соединяющих провинции, закрыты из-за угрозы схождения оползней.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, непрекращающиеся проливные дожди на юге страны стали причиной сильнейшего за последние годы наводнения в Китае. Сложная обстановка наблюдается в провинциях Хунань, Сычуань, Юньнань, а также в Гуанси-Чжуанском автономном районе.