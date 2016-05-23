Брюссель, 23 мая, 2016, 07:16 — ИА Регнум. Саммит НАТО, запланированный на 8−9 июля в столице Польши, станет переломным в истории альянса. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью Польского радио.

Александр Горбаруков ИА REGNUM NATO

«Июльский саммит НАТО будет переломным», — заявил Столтенберг. Глава Североатлантического альянса пояснил, что на этой встрече будут приняты ключевые решения, которые помогут в дальнейшем действовать адекватно сложившейся в сфере безопасности ситуации.

Генеральный секретарь обратился с призывом укреплять присутствие НАТО в Восточной Европе. По его словам, присутствие в данной части ЕС должно быть многонациональным.

«Таким образом, мы дадим ясный сигнал, что нападение на одну страну будет атакой на весь НАТО», — заявил Столтенберг.

Столтенберг также отметил, что ряд союзников заявляли, что будут поддерживать эти силы. Он пояснил, что имел в виду США, Германию и Великобританию.

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