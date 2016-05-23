Додома, 23 мая, 2016, 07:07 — ИА Регнум. Министр энергетики и природных ресурсов Соспетер Мухонго представил бюджет своего министерства, где было выделено 1 трлн шиллингов (около $457 млн) на проекты в области развития, сообщает танзанийская газета Mwananchi.

Село. Танзания

«94% бюджета выделено на энергетический сектор», — сказал Мухонго.

В бюджете на 2016−2017 финансовый год 66,2 млрд шиллингов ($30,2 млн) будет выделено на покрытие текущих расходов, что эквивалентно 6% от общего бюджета.

По словам Мухонго, 41% бюджета ($12,5 млн) выделен на заработную плату сотрудникам министерства и его институтов.

Мухонго сказал, что после завершения проекта Kinyerezi I 150 МВт правительство планирует увеличить производство электроэнергии.

«На этот проект было выделено 119 млрд шиллингов ($54 млн) работы должны завершиться к 2019 году», — сказал он.

Проект Kinyerezi II 240 МВт по словам Мухонго уже начат и обойдется в 564 млрд шиллингов ($258 млн).

Что касается агентства сельской энергетики (REA), то его бюджет увеличился с 357 млрд ($163 млн) в 2015—2016 гг. до 534 млрд ($244 млн) в 2016—2017.

«REA осуществляет проект на поставку электроэнергии в 121 село», — сказал Мухонго.

Другие министерства, такие как министерство промышленности, торговли и инвестиций и министерство сельского хозяйства, животноводства и рыбного хозяйства для выполнения своих обязанностей подали прошение на 81,8 млрд ($37,4 млн) и 275 млрд ($125,6 млн) соответственно.

Справка:

Несмотря на то, что Танзания обладает разнообразными энергоресурсами, около 92% энергосистемы связано с использованием древесины в качестве дров. Другими важными элементами системы является гидроэнергетика (2%) и топливная энергетика, в частности нефтепродукты (7%). Страна испытывает нехватку электроэнергии, которая сильно зависит от системы гидроэлектростанций. Из-за проблем с засухой в стране работа ГЭС неустойчива и ненадёжна

Как сообщало ранее ИА REGNUM, за последнее время в Танзании было обнаружено много месторождений природного газа, что способствовало запуску различных энергетических проектов, однако многие жители сельских районов до сих пор остаются без электроэнергии.

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