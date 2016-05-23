Биробиджан, 23 мая, 2016, 07:08 — ИА Регнум. В Еврейской автономной области прокуратура запретила предоставлять «золотые парашюты» главе Смидовичского городского поселения и председателю местного собрания депутатов. Соответствующая практика идёт вразрез с федеральным законодательством и влечёт за собой нецелевое расходование бюджета. На данный момент в ведомстве проверяют другие территории субъекта, где интересы чиновников ставят выше первоочередных нужд. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказала член регионального штаба ОНФ Светлана Аносова.

Эстебан Март. Золотой телец

В мае 2013 года собрание депутатов Смидовичского городского поселения постановило выплачивать денежное вознаграждение бывшему выборному должностному лицу до устройства его на новое место работы. Соответствующий правовой акт распространялся на главу этого поселения и председателя собрания депутатов. Своеобразный «золотой парашют» действовал не больше полугода после сложения полномочий чиновников.

Однако в прокуратуре пояснили, что федеральное законодательство запрещает какие-либо гарантии для должностных лиц после окончания трудовых правоотношений. Надзорный орган уже вынес протест на решение депутатов.

«Теперь собранию депутатов поселения необходимо привести указанный нормативно-правовой акт в соответствие с действующим федеральным законодательством. Это, в свою очередь, позволит сэкономить финансовые средства бюджета и направить их на первоочередные нужды муниципального образования. Прокуратурой проверяются нормативно-правовые акты о дополнительных выплатах чиновникам и в других органах местного самоуправления городских и сельских поселений ЕАО», — сообщила Светлана Аносова.

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Как сообщало ИА REGNUM, правительство Якутии в марте 2016 года внесло в Госсобрание субъекта два законопроекта, которые отменяют «золотые парашюты» для бывших глав республики и членов их семей. До этого соответствующие требования местным властям предъявила прокуратура, уточнив, что такие социальные гарантии противоречат бюджетному законодательству.