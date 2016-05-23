Бишкек, 23 мая, 2016, 06:48 — ИА Регнум. В Бишкеке состоялась рабочая встреча министра иностранных дел КНР Ван И и главы внешнеполитического ведомства Киргизии Эрлана Абдылдаева. Сразу после встречи Ван И выступил перед журналистами, освещая перспективы развития отношений Китая и Центральной Азии.

Китайская Центральня Азия

«За последние 25 лет страны Центральной Азии добились значительных успехов во многих аспектах существования суверенного государства. Однако в контексте восстановления экономики, растущих региональных проблем в области безопасности, а также ряда других социальных вопросов, страны Центральной Азии столкнулись с необходимостью проведения глубоких реформ. Китай готов оказать всеобъемлющую помощь своим партнерам, главной целью которой является достижение устойчивого развития», — заявил глава МИД КНР.

Китайский дипломат отметил, что в этом году исполняется 15 лет со дня создания Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). По мнению Ван И, именно в рамках ШОС возможно расширение сотрудничества Китая, России и стран Центральной Азии, пишет «Синьхуа».

«Китай готов использовать ШОС в качестве платформы для ускорения интеграции Экономического пояса Нового шелкового пути и Евразийского экономического союза (ЕАЭС)», — добавил китайский политик.