Чианграй, Таиланд, 23 мая, 2016, 06:03 — ИА Регнум. Жертвами пожара в общежитии на севере Таиланда стали как минимум 17 школьниц. Об этом сегодня, 23 мая, информирует агентство France Press со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

twitter.com/ipasinetti Пожар в школьном общежитии для девочек

В ночь с воскресенья на понедельник в 23:00 по местному времени (в 19:00 по московскому) произошло возгорание в школьном общежитии в городе Чианграй, где проживают девочки возрастом от трех и до 13 лет.

Как заявил представитель правоохранительных органов Прайад Сингсин, в результате пожара погибло 17 девочек. Еще две числятся как пропавшие без вести, пять получили ранения, еще две получили очень серьезные травмы.

Когда начался пожар, в школьном общежитии находилось 38 девочек. Некоторые девочки не спали и успели выбежать. Потом, после начала пожара, спасатели смогли эвакуировать только несколько школьниц, другие остались в огненной ловушке. Поэтому жертвами ЧП стало такое большое количество детей.

Причины возгорания еще не известны. Полиция занимается выяснением этого вопроса.