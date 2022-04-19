Пекин, 23 мая, 2016, 05:57 — ИА Регнум. Китайским СМИ стало известно о планах руководства страны разместить в непосредственной близости от архипелага Наньша современное спасательное судно. Корабль будет оснащен беспилотными летательными аппаратами и подводными роботами.

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На одном из островов архипелага Наньша будет размещен пост китайских спасателей, у берегов этого острова будет круглогодично дежурить передовой спасательный корабль. Власти КНР не сообщили точное местонахождение будущего дежурного поста, отметив, что спасательное судно будет переведено в акваторию Наньша во второй половине 2016 г., пишет «Чжунго синьвэнь».

Как отметили в Пекине, через Южно-Китайское море проходит один самых загруженных судоходных маршрутов в мире. Кроме того, в акватории моря активно ведется рыболовный промысел.

Частые тайфуны и штормы ежегодно приводят к сотням происшествий в акватории Южно-Китайского моря. Размещенный у берегов Наньша спасательный корабль позволит оперативно помогать попавшим в беду морякам, а также проводить поисковые операции.

Острова Наньша — архипелаг в юго-западной части Южно-Китайского моря. Территория островов оспаривается сразу шестью государствами: Вьетнамом, Китаем, Тайванем, Малайзией, Филиппинами и Брунеем. Несмотря на свой крошечный размер, острова архипелага имеют важное значение с точки зрения присутствия в регионе. Кроме того, исследования говорят о наличии значительного количества нефти и газа.