Вашингтон, 23 мая, 2016, 04:52 — ИА Регнум. В связи с участившимися случаями нападения на учебные заведения кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что некоторым учителям следует иметь при себе оружие. Об этом сообщило в воскресенье, 22 мая, агентство Sputnik.

gosindex.ru Оружие в свободном доступе

По словам участника президентской гонки от Республиканской партии, оружие не должно находиться в классах, однако так как последнее время в США участились случаи нападения на школы, в некоторых случаях учителя должны иметь оружие.

«Если честно, то, что происходит в наших школах, невероятно», — обратил внимание Трамп.

Ранее кандидат в президенты США также предложил ликвидировать школы и военные базы в местах, где разрешено свободно носить оружие. Это предложение политика поддержала Национальная стрелковая ассоциация, являющаяся главным защитником прав оружия в США.

В качестве примера миллиардер привел случай, произошедший в июне 2015 года на военном объекте в городе Чаттануге штата Теннесси. Тогда 24-летний Мухаммед Юзеф Абдулазиз застрелил четырех американских морских пехотинцев. Дональд Трамп обратил внимание на то, что стрельба произошла в зоне, где разрешено свободно носить оружие.