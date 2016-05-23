Минск, 23 мая, 2016, 03:56 — ИА Регнум. Белоруссия не станет строить партнерские отношения с Европейским союзом, если под угрозой окажутся хорошие взаимоотношения с Россией. Об этом в воскресенье, 22 мая, заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей в интервью телеканалу ОНТ.

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По словам министра иностранных дел, Белоруссия всегда прямо заявляет партнёрам в ЕС, США и других странах, что белорусская сторона никогда не будет выстраивать взаимоотношения с тем или иным государством в ущерб традиционным союзникам или за счет традиционных союзников.

«Мы всегда соблюдали и будем соблюдать наши обязательства в рамках ОДКБ, в рамках Евразийского экономического союза и тем более в рамках Союзного государства и СНГ», — подчеркнул Макей.

Он также обратил внимание на то, что партнеры Белоруссии принимают такую позицию и не противятся ей. В том, что Минск поступает верно, нет сомнения ни у белорусских политиков, ни у других официальных лиц, объяснил глава внешнеполитического ведомства.

Напомним, что 8 апреля белорусский министр отметил, что между Россией и Белоруссией — тесная координация в сфере внешней политики. Между странами нет каких-либо трений или недопонимания по вопросам внешней политики, подчеркнул Макей.