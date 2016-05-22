Багдад, 23 мая, 2016, 02:29 — ИА Регнум. Сегодня, 23 мая, Ирак начинает военную операцию по освобождению от террористов «Исламского государства» иракского города Эль-Фаллуджа. Об этом заявил премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади, сообщает британское агентство Reuters.

doneck-news.com Эль-Фаллуджа под контролем ИГ

Премьер-министр написал в своем мироблоге в Twitter: «Время для освобождения Эль-Фаллуджи настал. Великая победа близка. У ИГИЛ нет другого выбора, кроме как спасаться бегством».

Как отмечает издание, в освободительной операции принимают участие все виды вооруженных сил. Вытеснять боевиков ИГИЛ из Эль-Фаллуджи будут также группировки, сражающиеся на стороне официального Ирака.

Напомним, что в воскресенье, 22 мая, армия Ирака предупредила местных жителей Эль-Фаллуджи о том, что они должны быть готовы при необходимости в экстренном порядке покинуть город. Власти также предупредили мирное население о том, что не стоит приближаться к пунктам базирования террористов, и порекомендовали вывесить на своих домах белые флаги и спрятаться в укрытиях.

Боевики запрещенной в России и многих других странах террористической группировки «Исламское государство» начали активные боевые действия на иракской территории в 2014 году. Тогда же экстремисты взяли под свой контроль город Эль-Фаллуджи. В целом по стране ИГ контролирует около трети территорий. Так, Ирак и международная коалиция в конце марта текущего года договорились начать крупномасштабную военную операцию по освобождению Эль-Фаллуджи от боевиков «Исламского государства».