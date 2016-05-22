Ярославль, 22 мая, 2016, 23:56 — ИА Регнум. По результатам обработки 35% бюллетеней внутрипартийного предварительного голосования «Единой России» в Ярославской области определились лидеры. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального отделения «Единой России» по партийному списку лидирует первая женщина-космонавт, депутат Государственной Думы Валентина Терешкова.В 194 одномандатном избирательном округе первое место занимает председатель Общественной палаты Ярославской области Александр Грибов, а в 195 округе лидирует заместитель председателя Ярославской областной думы Илья Осипов.

фото сайта yaroslavl.er.ru Подсчёт голосов на предварительном голосовании в Ярославской области

Жалоб на нарушения в ходе предварительного голосования не поступало. Однако кандидата по партийному списку и 195 избирательному округу Дмитрия Петровского насторожило, что бюллетени в урнах лежат стопками. По словам кандидата, «так бывает если их вбросили в урну вместе». Впрочем жалобу Дмитрий Петровский подавать не стал.