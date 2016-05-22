Киев, 22 мая, 2016, 22:22 — ИА Регнум. Украина не намерена отказываться от проведения международного песенного конкурса «Евровидение-2017». Об этом, как передает Life.ru, заявил премьер-министр страны Владимир Гройсман.

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«Мы ни в коем случае не будем отменять «Евровидение», — сказал глава правительства. — Я считаю, что это для нас большая честь».

При этом Гройсман добавил, что власти Украины приложат все усилия, чтобы организовать песенный конкурс на достойном уровне.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 мая украинская певица Джамала стала победительницей главного европейского песенного конкурса «Евровидение-2016», выступив с песней «1944» о депортации крымских татар.

Таким образом, следующий конкурс «Евровидение» теперь должен пройти на Украине.