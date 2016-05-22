Санкт-Петербург, 22 мая, 2016, 22:01 — ИА Регнум. В Ленинградской области предварительное голосование «Единой России» по выборам кандидатов в Госдуму прошло без каких-либо серьезных нарушений. Итоговая явка избирателей составила 8,89% от числа жителей, имеющих право голоса. Об этом сегодня ИА REGNUM сообщили в Ленинградской областной организации партии «Единая Россия».

er.ru Выборы

Явных нарушений процедуры и регламента предварительного голосования нигде не зафиксировано.

«В каждом округе наблюдается конкуренция, соперничество за право быть выдвинутыми партией. Надо отметить, что в день голосования была замечена большая активность, на некоторых участках наблюдались очереди», — обратил внимание заместитель секретаря регионального отделения партии, декан факультета политологии СПБГУ Станислав Еремеев.

По его словам, на 16:00 не поступило ни одной официальной жалобы на нарушения регламента и положения. Хотя накал борьбы был весьма высок. «Активность команд, тех или других кандидатов создавала реальную конкуренцию, что порой приводило к излишней эмоциональности. Все поступившие вопросы будут рассмотрены на оргкомитете», — пообещал Еремеев.

Читайте ранее в этом сюжете: Губернатор Ленобласти ожидает явку на праймериз от 5−8%

Результаты предварительного голосования будут известны через несколько дней. Это связано в том числе с тем, что избиратели могли проголосовать сразу за нескольких кандидатов, что удлиняет время, необходимое для окончательного подсчета голосов.

По итогам праймериз «Единая Россия» в Ленобласти определит своих кандидатов на выборах Госдумы и Заксобрания региона 18 сентября 2016 года.