Великий Новгород, 22 мая, 2016, 21:56 — ИА Регнум. В Новгородской области в предварительном партийном голосовании «Единой России» приняли участие 8,53%. Такие предварительные данные сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального отделения партии, назвав первую пятёрку муниципальных районов по голосованию.

er.ru Думские праймериз «Единой России»

Так, в Хвойнинском районе явка на праймериз составила 27,31%, в Марёвском — 23,18%, в Батецком — 18,23%, Волотовском — 16,79% и Холмском — 16,24%.

Напомним, предварительное партийное голосование «Единой России» в Новгородской области проводилось на 110 счётных участках. Новгородцы голосовали за претендентов в депутаты Государственной думы от Новгородской области, куда от «ЕР» захотели идти 17 кандидатов, а также за претендентов в депутаты Новгородской областной думы (был зарегистрирован 91 человек).