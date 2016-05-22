Челябинск, 22 мая, 2016, 21:53 — ИА Регнум. В Челябинской области явка на предварительное голосование составила 9,3%. Об этом сообщил лидер единороссов региона Владимир Мякуш.

er.ru Голосование

В ходе голосования не обошлось и без жалоб и нарушений. Так, в городе Пласте избирательный участок открылся за 15 минут до положенного времени. Было принято решение об аннулировании этих бюллетеней, урна опечатана. Взамен на участок привезли новую урну и голосование шло в обычном режиме.

Кроме того, к концу голосования в некоторых территориях заканчивались бюллетени для голосования. При этом каждый округ получил их из расчёта на 15% избирателей. «Тем избирателям, кому не хватит бюллетеней, мы предлагаем заполнить анкеты», — сообщил руководитель Челябинского регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Владимир Мякуш.

Кроме того, в некоторых интернет-изданиях проходила информация о том, что на одном из участков незаконно собирали персональные данные. Но в региональный организационный комитет жалоба об этом не поступала.

Подвести итоги предварительного голосования в регионе планируют 23 мая.