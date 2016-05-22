Москва, 22 мая, 2016, 21:53 — ИА Регнум. Компании РФ должны быть готовы к усилению конкуренции в своих отраслях в случае отмены санкций западных стран и ответных мер РФ. Об этом, как передает RT, заявил первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов.

Константин Коровин. Пейзаж с фабричными строениями. Москва (фрагмент). 1908

«У нас план есть, — заявил Шувалов. — Только надо, чтобы представители отраслей сами не зевали и понимали, что санкции рано или поздно будут отменены, точно так же, как будут отменены контрсанкции».

При этом первый вице-премьер РФ добавил, что компаниям РФ не стоит забывать о конкуренции.

«Конкуренция будет жестче, — говорит он. — О конкуренции забывать нельзя».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, отношения между Москвой и Западом ухудшились на фоне кризиса на Украине и воссоединения Крыма с РФ.

Сперва США и ЕС ввели санкции против отдельных физических лиц и компаний РФ. Затем санкции были введены в отношении целых секторов экономики РФ.

В ответ Москва ввела эмбарго на поставки продовольственных товаров из тех стран, которые ввели «ограничительные меры» против РФ.

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