Париж, 22 мая, 2016, 21:27 — ИА Регнум. Франция остается главной мишенью для боевиков террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Об этом, как передает Life.ru, заявил глава правительства страны Мануэль Вальс.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мишени террористов из Исламского Государства

«Франция, без сомнения, сегодня является целью номер один для ИГИЛ», — сказал он.

При этом Вальс добавил, что угроза террористических актов во Франции остаётся чрезвычайно высокой, а другие страны должны играть более существенную роль в борьбе с боевиками запрещенной группировки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 ноября 2015 г. в Париже произошла серия терактов. В результате обстрелов, захвата концертного зала «Батаклан» и взрывов погибли 130 человек.