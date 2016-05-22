Ярославль, 22 мая, 2016, 21:27 — ИА Регнум. 170 школьников приняли в военно-патриотическое движение «Юнармия» в Ярославле 22 мая, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Данное движение создано по инициативе министерства обороны Российской Федерации, ее главными целями является патриотическое воспитание молодежи, повышение интереса подрастающего поколения к истории России.

mil.ru Новые юнармейцы

В церемонии посвящения ребят в «Юнармию» приняли участие уроженка Ярославской области, первая женщина-космонавт, депутат Государственной думы России Валентина Терешкова, олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова, губернатор Ярославской области Сергей Ястребов, депутат муниципалитета Ярославля, председатель Ярославского регионального отделения «Союза десантников России» Анатолий Каширин, герой России, ярославец Алексей Чагин, а также представители военно-патриотических общественных организаций.

Напутственные слова новоиспеченным членам движения с борта МКС передали космонавты, среди которых был и уроженец города Рыбинска Ярославской области Алексей Овчинин.

Движение должно начать свою работу с 1 сентября 2016 года. Учредительный слет движения планируется провести в Подмосковье 28 мая.

«Это, на мой взгляд, возвращение к хорошо забытому старому. Можно критиковать, конечно. Это движение, которое наряду с кадетскими классами, военно-патриотическими клубами, помогает сделать так, что бы пацаны не пошли в подворотню. Проводят параллели со скаутами, но разница будет, ведь Америка — это не мы, и это движение будет развиваться учитывая наши российские особенности. Очень приятно, что этот первый шаг сделан на нашей базе, потому что в Ярославле лучше, чем где бы то ни было, работают военно-патриотические организации», — прокомментировал данное мероприятие корреспонденту ИА REGNUM председатель Ярославского регионального отделения «Союза десантников России, депутат муниципалитета Ярославля Анатолий Каширин.