Москва, 22 мая, 2016, 21:15 — ИА Регнум. 9 миллионов 178 тысяч человек составила явка на счетные участки предварительного голосования по отбору кандидатов для участия в выборах депутатов Государственной думы, которое сегодня, 22 мая, проходило в регионах России. Об этом журналистам сообщил секретарь Генсовета партии Сергей Неверов, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Голосование завершилось в 20:00, комиссии приступили к подсчету голосов.

Наиболее высокая явка отмечена в Белгородской области — 12%, в Ингушетии — 14%, в Марий Эл — 10%, в Калужской области — 8%, в Башкирии — также 12%.