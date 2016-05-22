Москва, 22 мая, 2016, 20:46 — ИА Регнум. Сборная России по хоккею рассчитывала на большее на чемпионате мира-2016, который проходит в Санкт-Петербурге и Москве. Об этом, как передает Р-Спорт, заявил главный тренер национальной команды Олег Знарок.

fhr.ru Светошоу перед матчем сборной России по хоккею

«Осадок остался, рассчитывали на большее, но хорошо, что в итоге взяли медаль», — сказал наставник.

В воскресенье российская команда переиграла сборную США в матче за третье место чемпионата мира (7:2). Днем ранее россияне проиграли финнам в полуфинале (1:3).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 мая хоккейная сборная Россия разгромила команду США и заняла третье место на чемпионате мира по хоккею 2016 года. Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 7:2.

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