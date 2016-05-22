Екатеринбург, 22 мая, 2016, 20:30 — ИА Регнум. В Свердловской области на предварительное голосование «Единой России» пришли 6,4% граждан. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном отделении партии.

er.ru Думские праймериз Единой России

По данным на 17:00 по местному времени (15:00 мск) явка составляла 5,3%. Активнее всего голосовали жители Краснотурьинска, Алапаевска, Ирбита, Первоуральска и Богдановича.

Отметим, некоторые граждане сообщали о нарушениях, в том числе, в плане подкупа избирателей. В частности, жители Артёмовского сообщили корреспонденту ИА REGNUM, что им предлагают по 300 рублей за участие в голосовании. Секретарь регионального отделения «Единой России» Виктор Шептий отметил на брифинге, что несколько сообщений о нарушениях действительно поступили. Все такие сообщения чётко фиксируются. При этом он подчеркнул, что предварительное голосование в регионе проходит прозрачно.