Махачкала, 22 мая, 2016, 20:14 — ИА Регнум. В декабре 2015 года на заседании Совета по правам человека при президенте РФ был вопрос поднят вопрос о незаконности осуждения экс-мэра Махачкалы Саида Амирова и применении пыток к лицам, которые давали показания на него. Тогда Владимир Путин дал указание Генпрокуротуре РФ провести проверку по данным фактам и доложить о результатах. По истечении нескольких месяцев, адвокаты Саида Амирова заявили, что поручение президента не исполнено, проверка не проведена.

Andreykor Генеральная прокуратура РФ

Читайте также: Экс-мэр Махачкалы Саид Амиров выступил с последним словом на судеРанее, еще на этапе расследования уголовного дела, адвокаты Амирова обратились в ЕСПЧ. Как сообщало ИА REGNUM, рассмотрев жалобу защиты, суд пришел к выводу, что российские следственные органы и суд допустили нарушение прав Амирова, не дав ему возможность получить соответствующую его положению медицинскую помощь. По решению ЕСПЧ Амирова должны были поместить в специализированное медицинское учреждение, где он будет под постоянным медицинским наблюдением.

12 мая 2016 года ЕСПЧ вынес еще одно решение, где потребовал от Российской Федерации объяснений, почему Саид Амиров не в лечебном учреждении, почему не исполняется первое решение ЕСПЧ. Сторона осужденного в комментарии ИА REGNUM заявила, что не помнит случая, чтобы прокуратура не исполняла поручение президента Российской Федерации, как это имеет место в ситуации с Саидом Амировым.

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«Невольно вспоминаешь недавнее выступление президента Российской Федерации Владимира Путина на ежегодном совещании судей в феврале 2016 года. Глава государства выступил с инициативой расширения роли суда присяжных в деятельности судов. Это обозначает что вектор принятия решения по делам уклоняется от профессионального взгляда, буквально толкующего закон, в сторону взгляда обычного гражданина, который руководствуется подчас здравым смыслом. Проводя параллель между указанным выступлением пезидента, и информацией о неисполнении отдельных его указаний полагаю, что можно сделать вывод о том, что доводы приводимые защитой Саида Амирова в пользу пересмотра дела не беспочвенны», — прокомментировал ситуацию адвокат, один из руководителей Международного полицейского портала «Полис Раша» Андрей Мучкин.

«Прежде всего, необходимо понимать, что указанные «временные меры» — это по сути своей то, что мы называем обеспечительными мерами в процессе. Конечно, скоростью принятия решения по этим мерам обычно славятся структуры международного коммерческого арбитража, но ЕСПЧ также старается не отставать. К тому же сейчас уже есть решение ЕСПЧ по делу Саида Амирова, это упрощает дело. Европейский Суд по правам человека лишь хочет узнать, почему его решение не исполняется. С другой стороны, вполне возможно, что весь вопрос в административных проволочках — даже несмотря на публичное поручение президента РФ, прокуратура не рвется проверять это нашумевшее дело, связанное с приговоренным к пожизненному заключению Амировым», — считает адвокат Дагир Хасавов.

По его словам, в целом, все предельно разумно и обоснованно — ЕСПЧ требует от российских официальных лиц объяснений, почему его решение не выполняется. «Конституционный суд не признавал его неисполнимым (хотя недавно получил такое право и уже один раз использовал его), однако могут возникнуть трудности, ведь запрос направлен в правительство РФ, а чисто формально Генеральная прокуратура правительству не подчиняется. Будем надеяться, что это дело техники, запрос попадет в нужные руки, и проблема будет решена», — уверен Хасавов.

Отметим, что адвокат Саида Амирова — Владимир Постанюк воздержался от комментариев.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший мэр Махачкалы Саид Амиров в 2015 году был приговорен Северо-Кавказским военным окружным судом к пожизненному заключению по обвинению в терроризме, убийствах и других тяжких преступлениях. Сам Саид Амиров вины не признает, и считает, что показания свидетелей были получены путем применения насилия.