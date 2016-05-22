Москва, 22 мая, 2016, 20:07 — ИА Регнум. Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев из-за травмы не сможет выступить на чемпионате Европы-2016, который пройдет во Франции. Об этом сообщается в воскресенье, 22 мая, на сайте Российского футбольного союза (РФС).

rfs.ru Алан Дзагоев

«В составе национальной сборной России, которая 24 мая начнет подготовку к чемпионату Европы-2016, произошло одно изменение, — говорится в сообщении. — Вместо травмированного Алана Дзагоева в команду вызван полузащитник «Краснодара» Дмитрий Торбинский».

Отмечается, что полузащитник московского ЦСКА получил внутрисуставной перелом второй плюсневой кости после одного из единоборств в матче 30 тура с «Рубином» (Казань).

«Характер травмы не позволяет Дзагоеву принять участие в Евро-2016», — отмечается в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 июня стартует чемпионат Европы по футболу в Париже (Франция). Жеребьёвка квалификационного этапа состоялась еще 23 февраля 2014 года в Ницце. В ходе футбольного турнира сыграют 24 команды. Завершатся состязания 10 июля.

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