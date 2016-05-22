Ставрополь, 22 мая, 2016, 20:01 — ИА Регнум.



Diana Robinson Гонка

За ходом предварительного голосования партии «Единая Россия» в Ставропольском крае пристально следит вся страна, потому что именно здесь развернулась наиболее конкурентная борьба между его участниками. Такое мнение высказал генеральный директор аналитического центра «Московский регион» Алексей Чадаев, передает региональное отделение партии.

Чадаев отметил, что жители Ставрополья серьезно восприняли предварительное голосование партии «Единая Россия»: «В каком-то смысле предварительное голосование сопоставимо по значению с большими выборами, которые будут в сентябре. Это касается и политических элит, которые серьезно включились в борьбу в предложенном формате».

Он добавил, что претенденты от партии на предстоящих выборах провели полноценные предвыборные кампании, участвовали в дебатах, вызвали серьезный интерес населения к выборам.

«В общем, мы увидели по факту полноценные выборы, хотя и в рамках одной партийной структуры», — обобщил эксперт.

Он также считает перспективным утвердить постоянное проведение предварительного голосования в рамки федерального законодательства. Он считает успешным эксперимент «Единой России» по проведению праймериз в масштабах страны.

Отметим, что предвыборная борьба велась наиболее активно в регионе Кавказских Минеральных вод Ставропольского края. Там же сегодня фиксируется наибольшая активность избирателей.

Одно из местных изданий пишет о возможном факте подкупа избирателей в городе Кавминвод Кисловодске. Вместе с тем, пока эти данные не подтверждают ни в региональном отделении партии, ни Федеральный уполномоченный по проведению предварительного голосования, депутат Государственной думы РФ Ольга Тимофеева.

«Никаких серьезных замечаний к ходу голосования в Ставропольском крае нет», сказала она корреспонденту ИА REGNUM.

Ранее первый заместитель руководителя администрации президента Вячеслав Володин назвал Ставропольский край самым интересным регионом с точки зрения борьбы, поскольку в праймериз на Ставрополье участвуют три депутата Госдумы: «они конкурируют между собой, что нервирует представителей административного ресурса».

Напомним, в Ставропольском крае к процедуре предварительного голосования допущены 42 участника в Государственную думу России и 145 участников в думу Ставропольского края.

Предварительное голосование партии проводится для определения рейтинга претендентов от партии на выборы в Госдуму РФ и региональные парламенты. Сильнейшие будут выдвинуты кандидатами на предстоящих выборах. В Ставропольском крае в единый день голосования 18-го сентября 2016 года будут выбираться депутаты федерального и краевого уровня. Кроме того, в этот день пройдут местные выборы в 90 муниципалитетах региона.

К 17:00 в регионе проголосовало более 9,02% избирателей. При этом, активнее голосуют жители Кавказских Минеральных вод и Невинномысска, чем жители города Ставрополь и города Георгиевск.