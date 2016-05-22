В Москве в предварительном голосовании приняли участие 330 тыс. человек
Москва, 22 мая, 2016, 19:52 — ИА Регнум. Явка на предварительное голосование «Единой России», которое проходит 22-го мая, в Москве выше, чем на праймериз в Мосгордуму. Об этом журналистам сообщил председатель московского регионального оргкомитета «Единой России» по проведению предварительного голосования Николай Гончар.
«Напомню, что два года тому назад объединение «Моя Москва» проводила также предварительное голосование, и тогда приняли участие 250 тыс. человек. Так что мы — оптимисты, мы думаем, что цифра возрастет», — цитирует Гончара АГН «Москва».
По данным на 17:00 в предварительном голосовании в Москве приняли участие около 330 тыс. человек.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 22-го мая, партия «Единая Россия» проводит внутрипартийное предварительное голосование, по итогам которого будет принято решение о выдвижении кандидатов от партии для участия в выборах в Госдуму. Всего в Москве в 08:00 открылось 700 счетных участков, в бюллетенях стоят фамилии 291-го кандидата. Завершится голосование в 20:00.
Узнать адрес своей счетной комиссии можно на сайте предварительного голосования или по телефону горячей линии 8(495)788−65−19. Для этого необходимо указать данные прописки.