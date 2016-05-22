Москва, 22 мая, 2016, 19:52 — ИА Регнум. Явка на предварительное голосование «Единой России», которое проходит 22-го мая, в Москве выше, чем на праймериз в Мосгордуму. Об этом журналистам сообщил председатель московского регионального оргкомитета «Единой России» по проведению предварительного голосования Николай Гончар.

er.ru Голосование на праймериз

«Напомню, что два года тому назад объединение «Моя Москва» проводила также предварительное голосование, и тогда приняли участие 250 тыс. человек. Так что мы — оптимисты, мы думаем, что цифра возрастет», — цитирует Гончара АГН «Москва».

По данным на 17:00 в предварительном голосовании в Москве приняли участие около 330 тыс. человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 22-го мая, партия «Единая Россия» проводит внутрипартийное предварительное голосование, по итогам которого будет принято решение о выдвижении кандидатов от партии для участия в выборах в Госдуму. Всего в Москве в 08:00 открылось 700 счетных участков, в бюллетенях стоят фамилии 291-го кандидата. Завершится голосование в 20:00.

Узнать адрес своей счетной комиссии можно на сайте предварительного голосования или по телефону горячей линии 8(495)788−65−19. Для этого необходимо указать данные прописки.