Ставрополь, 22 мая, 2016, 19:40 — ИА Регнум.



er.ru Праймериз «Единой России»

«Никаких серьезных замечаний к ходу голосования в Ставропольском крае нет». Об этом заявила корреспонденту ИА REGNUM Федеральный уполномоченный по проведению предварительного голосования, депутат Государственной думы РФ Ольга Тимофеева.

«Предварительное голосование на Ставрополье носит массовый характер. Жители края проявляют к нему высокий интерес», — сказала спикер.

Она сообщила, что сегодня в течение дня поступали обращения от жителей, каждое из которых будет рассмотрено. Вместе с тем, депутат отметила: «Нет ни одной жалобы, которая может повлиять на результаты предварительного голосования».

Представитель партии подчеркнула, что текущее голосование не является голосованием как таковым. Это своего рода рейтинг претендентов, из числа которых будут избраны кандидаты на предстоящие федеральные и краевые выборы.

Она подчеркнула, что поступают сигналы о попытках пройти на участок в кепках с изображением кандидатов или пройти в кабину для голосования вдвоем… «То, что делает ряд кандидатов, отражает их отношение к предстоящим выборам. Тем, кто относится к этому без должного уважения, не место в рядах кандидатов от партии», — сказала Ольга Тимофеева.

«Гарантирую, что принципиальных замечаний к праймериз на Ставрополье нет», — добавила она.

Спикер не подтвердила данные одного из местных изданий о подкупе избирателей во время предварительного голосования в Кисловодске. Речь идет о том, что представители двух действующих краевых депутатов ведут некий учет людей с опознавательными листовками или кепками, перед тем, как последние зайдут на счетные участки.

Напомним, что по данным регионального отделения «Единой России» к 17:00 в регионе проголосовало более 9,02% избирателей. При этом, активнее голосуют жители Кавказских Минеральных вод и Невинномысска, чем жители Ставрополя и Георгиевска. До конца голосования осталось около получаса.

Напомним, в Ставропольском крае к процедуре предварительного голосования допущены 42 участника в Государственную Думу России и 145 участников в Думу Ставропольского края.

Представитель партии отметила корреспонденту ИА REGNUM, что предварительные результаты праймериз будут известны примерно к 25-му мая.

Напомним, предварительное голосование партии проводится для определения рейтинга претендентов от партии на выборы в Госдуму РФ и региональные парламенты. Сильнейшие будут выдвинуты кандидатами на предстоящих выборах. В Ставропольском крае в единый день голосования 18-го сентября 2016 года будут выбираться депутаты федерального и краевого уровня. Кроме того, в этот день пройдут местные выборы в 90 муниципалитетах региона.