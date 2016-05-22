Рязанская область, 22 мая, 2016, 19:37 — ИА Регнум. Кровлю со здания школы сорвал сильный ветер в селе Студенки Александро-Невского района Рязанской области вечером 21-го мая, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении МЧС.

Кузьма Петров-Водкин. Ураган. 1914

Кровля над спортивным залом Студенковской СОШ повреждена на площади более 100 кв.м.

В результате ЧП никто не пострадал. Учебный процесс также не нарушен — школа работает в обычном режиме.

Как сообщает ТАСС, со ссылкой на областные власти, последствия урагана планируется устранить в течение недели. Стоимость работ оценивается в сумму около 600 тыс. рублей.

Добавим, что сегодня в регионе вновь ждут ухудшения погоды: по данным МЧС, во второй половине дня 22-го мая на территории области ожидается ливневый дождь, гроза, усиление юго-восточного ветра с порывами до 13−18 м/с.