Санкт-Петербург, 22 мая, 2016, 19:35 — ИА Регнум. Воздушное судно авиакомпании «Россия», которое направлялось из Санкт-Петербурга в Анапу, вернулось в аэропорт Пулково. Об этом, как передает Life.ru, сообщил источник в наземных службах воздушной гавани.

Gidzy Птица

«Рейс Санкт-Петербург — Анапа, вылетев из Пулково утром 22-го мая, столкнулся в небе с птицей, после чего вернулся обратно», — говорится в сообщении.

В аэропорту Пулково было принято решение снять авиалайнер с рейса. Пассажиры отправились в Анапу на запасном воздушном судне в 10:53 мск.

Другие подробности пока неизвестны.