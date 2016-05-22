Санкт-Петербург, 22 мая, 2016, 19:33 — ИА Регнум. Представители партии «Единая Россия» в Санкт-Петербурге обратятся в правоохранительные органы с просьбой разобраться в инциденте с автомобилем штаба участника предварительного голосования по Западному одномандатному округу №212 и федеральному списку Марии Максаковой-Игенбергс (действующий депутат Госдумы). Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе петербургского отделения партии.

Sah68 Автомобиль «Газель»

Ранее ряд СМИ сообщили, что в грузовой автомобиль «Газель», принадлежащий штабу Максаковой-Игенбергс, неизвестные злоумышленники якобы бросили взрывпакет. Инцидент произошел на проспекте Маршала Жукова в Санкт-Петербурге у одного из счетных участков. По некоторым данным, в машине находились несколько волонтеров. О пострадавших не сообщается.

«Нет слов», — написала Максакова-Игенбергс на своей странице в соцсети, приведя ссылку на репортаж одного из телеканалов об этом происшествии.

«Мы обратимся в правоохранительные органы с просьбой дать оценку произошедшего», — заявил член регионального оргкомитета, врио руководителя Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Тетердинко.

Ранее сегодня Мария Максакова-Игенбергс заявила на своей странице в соцсети, что на участке для голосования в школе №385 якобы допустили «вброс». В региональном отделении партии корреспонденту ИА REGNUM опровергли эти подозрения.