Москва, 22 мая, 2016, 19:14 — ИА Регнум. Сборная России по хоккею заслуженно переиграла команду США в матче за третье место чемпионата мира-2016. Об этом, как передает RT, министр спорта РФ Виталий Мутко.

fhr.ru Болельщики сборной России по хоккею

«От всей души поздравляю ребят с бронзой, — сообщил министр. — Игра доставила мне большое удовольствие. Вот так и должна играть сборная России — уверенно и убедительно, с вдохновением».

При этом Мутко добавил, что хоккеисты сборной России полностью доминировали над сборной США и «заслуженно выиграли».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 мая сборная Россия переиграла команду США и стала бронзовым призером чемпионата мира по хоккею 2016 года. Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 7:2.

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