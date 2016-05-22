Ярославль, 22 мая, 2016, 19:11 — ИА Регнум. Явка избирателей на внутрипартийное предварительное голосование «Единой России» в Ярославской области на 17:00 22 мая составила 56 тыс. 286 человек, то есть 5,42% от всех избирателей Ярославской области, об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном исполкоме «Единой России». В 194 одномандатном округе проголосовали 29 тыс. 363 человек, в 195 округе несколько больше — 26 тыс. 923 избирателей.

Евгений Шувалов ИА REGNUM

Около избирательных участков праймериз расположились палатки, в которых людям по низким ценам продавали крупы. Эти мини-ярмарки были организованы для избирателей «Союзом молодых предпринимателей» при поддержке мэрии Ярославля.

Губернатор Ярославской области Сергей Ястребов так же принял участие в голосовании.

«Единая Россия» объединяет большой круг людей и, чтобы не ошибиться, кого поддерживать, кому доверить, не принимать такие важные решения кулуарно, нужна эта процедура. Мы должны понять, вокруг кого объединяться. Хотелось бы, чтобы участие населения в предварительном голосовании было более активно. Праймериз — хорошая ступень отбора, чтобы было меньше ошибок, когда мы будем в сентябре выбирать Государственную думу. Депутаты должны работать на благо той земли, от которой избраны, защищать ее интересы. Сейчас такое время, что нужно не говорить, а делать, решать вопросы, в том числе финансовые. Поэтому я всегда говорю, что дай Бог каждому региону такого лоббиста, как Валентина Владимировна Терешкова», — заявил глава региона.

Жалоб на нарушения в ходе предварительного голосования на данный момент не поступала.