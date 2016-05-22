Великий Новгород, 22 мая, 2016, 19:00 — ИА Регнум. В Новгородской области в предварительном партийном голосовании «Единой России», по данным на 17:00, приняли участие 6,87% избирателей. Как сообщили ИА REGNUM в региональном отделении партии, в процентном отношении по явке среди муниципальных районов лидирует Хвойнинский район, где проголосовали 24,78% избирателей. Высокая явка наблюдается в Марёвском и Мошенском районах — 19,33% и 14,3% соответственно.

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Из одномандатных округов наибольшая явка наблюдается в округе №16, куда входят Мошенской, Пестовский и Хвойнинский районы — здесь к 17:00 на счётные участки пришли 16,81% избирателей. «Эксперты, комментируя высокую явку по округу, связывают активность избирателей именно с тем, что в бюллетене для голосования есть фамилия председателя Новгородской областной думы Елены Писаревой, которая участвует в предварительном голосовании в качестве кандидата в депутаты регионального парламента», — сообщили в региональном отделении партии.

Напомним, всего в отборе в депутаты Государственной думы от Новгородской области участвуют 17 кандидатов, на места в областное заксобрание — 91 человек. Предварительное партийное голосование «Единой России» проводится на 110 счётных участках до 20:00.