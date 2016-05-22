Москва, 22 мая, 2016, 18:57 — ИА Регнум. Явка на предварительном голосовании «Единой России», которое проходит сегодня, 22-го мая, составила около 8%. Об этом сообщил журналистам секретарь генсовета партии Сергей Неверов.

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«Это почти 8%. Поэтому мы говорим, что интерес очень высокий», — цитирует Неверова Интерфакс. Таким образом, всего в голосовании приняли участие около 8,5 млн. человек.

«Если говорить о выборах в Госдуму, которые прошли в 2011 году, за «Единую Россию» тогда проголосовало 32 миллиона человек. То есть сегодня мы можем сказать, что 25% от тех избирателей, которые голосовали за «Единую Россию», сегодня пришли на избирательные участки. Это очень высокая явка», — подчеркнул секретарь генсовета партии.

Предварительные итоги внутрипартийного голосования, сообщил Неверов, по регионам Дальнего Востока и Сибири, могут стать известными в течение ближайшего часа. Он добавил, что, по его данным, в Камчатском крае лидирует действующий депутат Госдумы Ирина Яровая.

Сегодня, 22-го мая, партия «Единая Россия» проводит внутрипартийное предварительное голосование, по итогам которого будет принято решение о выдвижении кандидатов от партии для участия в выборах в Госдуму.