Калуга, 22 мая, 2016, 18:36 — ИА Регнум. С начала этого года на территории Калужской области найдено и обезврежено 618 единиц взрывоопасных предметов. Только за май уничтожено 406 единиц боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Как сообщили 22 мая корреспонденту ИА REGNUM в Главном управлении МЧС России по Калужской области, весна наиболее «горячая» пора для группы разминирования подразделения инженерного обеспечения поисково-спасательной службы области.

Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Калужской области

Весной и до конца осени активизируются строительные и земляные работы, а это значит, что шанс наткнуться на опасную находку возрастает. Неслучайно ежедневно спасатели получают заявки на разминирование взрывоопасных предметов из разных районов области, где во время Великой Отечественной войны шли ожесточенные бои.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 снаряда, шесть мин разного калибра, а также 43 гранаты советского и немецкого производства были обнаружены в поле у деревни Букань Людиновского района Калужской области. Опасные боеприпасы были обезврежены взрывотехниками. В годы Великой Отечественной войны в районе деревни Букани в течение двух леи проходила линия фронта, за этот период здесь погибли более 15 тысяч бойцов и командиров Красной Армии.

250 единиц взрывоопасных предметов было обнаружено группой разминирования пожарно-спасательной службы Калужской области. Специалисты извлекли из земли 154 шрапнельных и осколочно-фугасных артиллерийских снаряда калибра 76 мм, по одному снаряду калибра 105 и 152 мм, 15 единиц 37-миллиметровых и 11 «сорокапяток». Были также обнаружены в значительном количестве ручные гранаты советского производства: РПГ-40, Ф1 и РГД-33.

По словам взрывника группы разминирования Артема Абрашкина, боеприпасы были найдены на дне заплывшей воронки. На всякий случай ее обследовали с помощью металлодетектора, и прибор показал наличие в земле большой массы металла. После снятия слоя грунта буквально на штык лопаты из земли показались уложенные в ряды артиллерийские снаряды. Грунт на дне ямы состоял, в основном, из сырой глины, что значительно осложнило земляные работы. К тому же действовать приходилось чрезвычайно осторожно — большинство найденных боеприпасов даже спустя 74 года по-прежнему были опасны. Уничтожать всё это на месте было нельзя, поэтому принято решение вывозить боеприпасы в ближайший карьер. В итоге вся работа заняла два дня.

«Военные действия на территории Ферзиковского района в годы Великой Отечественной войны в отличие от других районов Калужской области не были широкомасштабными и продолжались недолго. С этой земли немецко-фашистских оккупантов удалось изгнать уже к концу 1941 года. Потому и взрывоопасные предметы времён войны здесь обнаруживаются довольно редко и, как правило, в единичных экземплярах, но на этот раз был обнаружен целый арсенал», — сказал взрывник из Калуги.

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