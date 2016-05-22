Севастополь, 22 мая, 2016, 18:27 — ИА Регнум. Председатель правительства России, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев посетил Севастополь и пообщался с потенциальными кандидатами в депутаты Госдумы 22 мая, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального отделения партии"Единая Россия».

Фото пресс-службы Севастопольского регионального отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев в Севастополе

«Вы все уже опытные, закалённые политические бойцы, потому что прошли через горнило всякого рода предвыборных встреч, дебатов и, самое главное, общение с людьми. Вы и сами это уже знаете, для любого человека, который хочет заниматься активной политикой, самое главное — это общение с людьми», — сказал Медведев.

«В этом смысл той процедуры, того отбора, который вы прошли. Потому что вы научились аргументировать свою позицию, формулировать решения, которые вы хотели бы воплотить в жизнь, если сегодня вы получите поддержку от наших людей, от будущих избирателей», — отметил председатель партии.

Встреча проходила в открытом формате, участники предварительного голосования Севастополя и Крыма могли задать вопросы и выразить свое мнение о процедуре предварительного голосования.

Предварительное голосование «Единой России» проходит в воскресенье, 22 мая, по всей стране. По его итогам к предвыборному партийному съезду в июне подготовят список кандидатов-одномандатников и региональные списки из наиболее популярных кандидатов, которые при поддержке партии пойдут на думские выборы.

Предварительные результаты голосования до 27 мая озвучит федеральный оргкомитет по проведению праймериз.