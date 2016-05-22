Мосальск, Калужская область, 22 мая, 2016, 17:34 — ИА Регнум. Предварительное партийное голосование по отбору кандидатов в депутаты от партии «Единая Россия» на выборах в Государственную думу и сельские думы МО СП «Село Боровенск», «Поселок Раменский», «Деревня Людково» на территории Мосальского района Калужской области проходит наиболее активно, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном отделении партии.

Фото пресс-службе реготделения «Единой России» Калужской области Голосование в Мосальском районе

Так, на 13:00 часов явка на четырех участках составила 11,7% от общего числа избирателей. Секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Мосальского района, глава администрации Мосальского района Алексей Кошелев по этому поводу заявил: «Предварительное голосование — это главное конкурентное преимущество, которое имеет «Единая Россия» перед другими политическими партиями. Это голосование является обязательной процедурой для всех претендентов на участие в выборах в Госдуму от «Единой России». Мы решили выбрать модель №1 и для проведения предварительного партийного голосования по отбору кандидатов в сельские думы, поскольку именно такое максимально открытое и конкурентное предварительное голосования необходимо в сегодняшней ситуации. Имеющий избирательное право может прийти на избирательный участок и проголосовать за того, кому доверяет».